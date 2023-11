Nikoli mi zares ne uspe, a zato začnem novo sliko

V nadaljevanju preberite:

Staš Kleindienst, letnik 1979, je slikar iz generacije, ki je prodrla na vizualno prizorišče v prvem desetletju tega tisočletja. Hitro se je znašel na osrednjih razstavah v MG+MSUM: v dveh izborih trienala U3 in med tistimi, ki so po presoji kustosov krovnega projekta Krize in novi začetki: umetnost v Sloveniji 2005–2015 najrelevant­neje odražali sodobnost.

Pravi, da želi v slikah zaobjeti kompleksnost, ki je podobna življenju, in izslikati razmišljanje o ustroju sveta. O svojem obratu v upodabljanje nočnih prizorov pa, presenetljivo, da je temo začel slikati, ko je nehal uporabljati črno barvo.