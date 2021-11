Nov koprski trg čaka na Oresteja Dequela

Kakšno razstavo so pripravili v Galeriji Luke Koper na prostem, nasproti koprskega potniškega terminala? Gre obenem za uvod v postavitev skulpture nekdanjega koprskega kiparja Oresteja Dequela na nov koprski trg, ki nastaja tik ob Muzejskem trgu. Zakaj je to dejanje pomembno?

V Galeriji Luke Koper na prostem, nasproti koprskega potniškega terminala, so včeraj uradno odprli razstavo fotografij kiparskih del, ki so postavljena na javnih mestih po slovenski Istri. Ustvarili so jih priznani kiparji, ki so bili v povojnem obdobju povezani s tem prostorom. Razstava je hkrati napoved umestitve kamnite skulpture Guerrieri verticali (Pokončni bojevniki) Oresteja Dequela na nov koprski trg.

Fotografije kamnitih umetnin je posnel Filip Mehmedovič, za idejno zasnovo pa v imenu koprskega gledališča – kot skrbnika razstavnega prostora – stojijo Milan Percan, Dejan Mehmedović in Jaka Jeraša. Razstava, poimenovana Kamen, bo na ogled do konca leta.

Po Mehmedovičevih besedah so skulpture v javnem prostoru, bodisi kot spomeniki bodisi kot likovna oprema, odsev družbene kultiviranosti, na razstavi pa so predstavljeni primeri, ki kažejo dobro umeščenost teh umetnin. »Ne smemo pozabiti, zakaj je kamnita skulptura pomembna za naš prostor in katera manifestacija jo je dvignila na višjo raven. Govorim seveda o kiparskem simpoziju Forma viva, ki se je letos poleti odvil že šestdesetič, in to tradicijo je treba nadaljevati,« je poudaril. Dodal je, da ne gre le za področje ustvarjanja, temveč tudi opremljanja javnega prostora s temi stvaritvami. S tega vidika je razstava »uvod« v postavitev kipa v Kopru rojenega kiparja Oresteja Dequela (1923–1985) na novi mestni trg, tik ob Muzejskem trgu, ki ga v teh dneh dokončujejo.

Pokončni bojevniki (Guerrieri verticali) so deponirani v koprskem pokrajinskem muzeju. FOTO: Aleš Rosa/Galerija Insula

Skulptura Guerrieri verticali, ki bo s podstavkom merila dva metra, je nastala leta 1970. Koprski občini so jo podarili Dequelovi dediči leta 1997, da bi jo javno predstavili, vendar je bila ves ta čas deponirana v koprskem pokrajinskem muzeju. To bo Dequelova tretja skulptura, postavljena v slovenski Istri, poleg bronastih plastik – doprsnega kipa koprskega škofa Petra Pavla Vergerija mlajšega, ki je v istoimenskem koprskem parku, in kipa Solidarnost (v originalu Padli mornar) v Izoli, oba sta iz leta 1953.

S Koprom in Istro povezani ustvarjalci

Na razstavi je predstavljen Veter (2013) pokojnega koprskega kiparja Vojca Sodnikarja Ponisa, ki stoji v njegovem »ateljeju« na prostem v Parecagu, Like ships in the night (Kot Ladje v noči, 2005) britanske ustvarjalke Gail Morris, ki se je ustalila v Istri, njena skulptura pa je v živo na ogled na avtobusni postaji v Portorožu. Nadalje so tu Valovi – obala – veter (1979) pokojnega postojnskega umetnika Erika Lovka, ki je bil prav tako vezan na istrski prostor in kamen. Kip, nastal na Formi vivi, je umeščen v koprski Hlavatyjev park.

Ritkonosilka (2009) mlajšega ustvarjalca, Izolana Marka Zelenka, ki spodbudno nadaljuje istrsko kiparsko tradicijo, krasi koprsko semedelsko promenado. Vodnjak (1990) Japonca Masajukija Nagase, ki je v Istri deloval 15 let, stoji sredi koprske tržnice. Impozantna Istranka (1990) Jožeta Pohlena je nastala ob 500-letnici fresk v Hrastovljah, Znamenje (1962) Istrana Janeza Lenassija pa je del galerije na prostem Forma viva na Seči.