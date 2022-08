Obdelovanje kovin prispodoba za življenje

V nadaljevanju preberite:

»Že od malega sem rada razdirala gospodinjske aparate in opazovala, kaj se skriva v njih – zanimalo me je, kam gredo smeti, ko jih posesaš, in kje v radiu so skriti napovedovalci. Od nekdaj me je zalo zanimala tehnična plat mehanizmov oziroma katerih koli sistemov delovanja, hierarhij. Mehaniko vidim kot prispodobo za poljuben proces delovanja, saj je zelo eksaktna; da mehanizem deluje, mora biti vse na pravem mestu, tako pa vidim tudi svoje delo oziroma sodelovanje s sodelavci,« je dejala umetnica, pri tem pa je kustosinja Alenka Trebušak v obrazstavnem besedilu poudarila, da ustvarjanje Mete Grgurevič pomeni eno gonilnih sil v združevanju znanja s področja mehanike in elektrotehnike s poljem sodobne umetnosti.