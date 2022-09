Ocenjujemo: Andrej Štular, Proračun

V nadaljevanju preberite:

Vsako od razstavljenih del na razstavi Andreja Štularja zamejuje svojevrsten umetniški pristop – kolaži in risbe so prilagojeni vsebini izbrane Kosovelove pesmi ali odsekov verzov in se temu primerno kameleonsko spreminjajo. Interpretacije niso dobesedne, v delih prevladuje abstraktnost z vpeljavo figuralike kot detajla ali v obliki stripa, iz česar razberemo, da je umetnik svoje poteze podredil razpoloženju pesmi in premišljeno gradil kompozicije, ki jih odražajo.