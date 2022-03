Odziv na množično produkcijo predmetov, informacij in podob

V nadaljevanju preberite:

»V šestdesetih letih so popart in sorodne smeri postavile v ospredje […] razmislek o umetno ustvarjenih mejah med visoko in popularno umetnostjo, med umetniškim in uporabnim, med množičnim in unikatnim. V grafičnih in grafičnooblikovalskih podobah so se ob ustaljenih likovnih elementih začeli pojavljati inserti fotografskega značaja,« so v MGLC zapisali ob razstavi Foto/grafika, ki jo bodo v Gradu Tivoli odprli danes.