Po sledeh velikanov

V nadaljevanju preberite:

Ilustratorka, kuratorka in producentka Maša P. Žmitek (1985) ob lastnem ustvarjalnem delu vodi ilustraciji posvečeno Galerijo Vodnikove domačije Šiška, kjer vsako leto zaživi Decembrski sejem ilustracije.

Letošnji – že sedmi – do 28. decembra v živo in na spletu ponuja ilustracije (tako printe kot originale) tridesetih najvidnejših domačih ustvarjalcev starejših in mlajših generacij. Ob tem Maša P. Žmitek ustanavlja tudi Center ilustracije, sprva spletni in nato fizični prostor, ki bo »predstavljal, povezoval in izobraževal domače ustvarjalce s področja ilustracije, splošno in strokovno javnost doma in v tujini seznanjal s širokim in raznolikim poljem slovenske ilustracije, ob tem pa obveščal o aktualnih dogodkih, povezoval prostore in organizacije ter skrbel za profesionalizacijo področja«.