Podobe prepovedanih misli

Prepovedane misli so osrednji izhodiščni motiv Festivala fotografije v Mariboru. Po besedah umetniškega vodje Vasje Nagya Hofbauerja je to dovolj široka in odprta platforma, sicer pa letošnja šesta izdaja festivala načeloma ni tako strogo tematsko zastavljena, zato so tudi vizualne izpeljave zelo različne. Nekaj je bolj eksplicitno angažiranih del, ki se tudi navezujejo na aktualno družbeno problematiko, sicer pa prevladuje osebni ali intimni pristop k vizualizaciji sodobnih eksistencialnih dilem.