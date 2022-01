Poklon filmski umetnosti in njenim zakonitostim

V nadaljevanju preberite:



V okviru razstavne serije Prepih, namenjene predstavljanju svežih zasnov in pristopov na področju sodobne umetnosti, se v Muzeju­ sodobne umetnosti Metelkova­ do 17. aprila z Nedokončanimi zgodbami o srečanjih predstavlja filmski režiser Matjaž Ivanišin. Ta v treh videoinstalacijah razgalja pripovedne postopke in strategije ustvarjanja filma, »kar ponuja neskončne možnosti načinov gledanja in branja podob, ustvarjanja novih pomenov in dojemanja filma kot takega«, so zapisali ob razstavi, ki jo kurira Bojana Piškur.