Predlog za drugačen pogled na Jeraja

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni grafični likovni center zaseda razstava Z visokim korakom prestopim okensko polico, ki ima ambicijo vzpostavitve alternativnega dojemanja del Zmaga Jeraja izpred polovice stoletja. Tudi dojemanja, ki je prignano domala do svoje negacije. Slikarjeva dela so del insceniranih prostorov, v katerih so potopljena v tak polmrak oziroma mrak, da jih je težko, tudi zelo težko razbrati. Kustos Gregor Dražil je navedel, da so reference za to Jerajeve besede. Nekoč je izjavil, da bi si želel svoja dela videti razstavljena v slabše osvetljenih prostorih, v katerih bi jih bilo treba iskati.