Previdno s politično korektnim novorekom

V nadaljevanju preberite:

V senci: o umetnosti, rasi in ­prihodnosti je naslov nove knjige kanadske pisateljice Esi Edugyan. Do zdaj smo jo poznali predvsem kot romanopisko in novelistko, v zadnji knjigi pa se posveča nekaterim temeljnim dilemam v sodobni družbi, med drugim tendencam po preimenovanju umetnin. Gre predvsem za umetnine s temnopoltimi protagonisti, ki imajo ponižujoče naslove ali pa so bili portretiranci zaznamovani z anonimnostjo, ki je prav tako sugerirala njihovo abstraktno nepomembnost.