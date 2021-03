Projekt za štiri milijone evrov: odprta še številna vprašanja

V nadaljevanju preberite:

V predlogu ni natančno opredeljeno gradivo, s katerim bo muzej razpolagal, torej ali bo šlo za prenos dela gradiva iz drugih muzejev in javnih zavodov ali za dodatno zbiranje oziroma nakupe in odkupe muzealij. Navedeno je zgolj, da »muzej sistematično raziskuje, zbira, ohranja, razstavlja in preučuje gradivo ter živa pričevanja v zvezi z osamosvojitvijo in nastankom samostojne slovenske države. Raziskuje in vrednoti tiste kompleksne zgodovinske procese, ki so v preteklosti generirali slovensko istovetnost, njene pomene ter odnos družbe do slovenstva in lastne države.«