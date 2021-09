Prostori preteklosti, prostori preobrazbe

V nadaljevanju preberite:



Cukrarna, nekdanja tovarna, vojašnica in kompleks socialnih stanovanj, je danes največji razstavni prostor v prestolnici. Pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane deluje v želji po povezovanju domače in tuje, institucionalne in neodvisne umetniške produkcije. Vrata jutri odpira s skupinsko razstavo Čudovitost spomina; v razstavo vključeni umetniki, kot so Rosa Barba, Sophie Calle, Janet Cardiff, Jimmie Durham, Vadim Fiškin, Ernesto Neto, Teresa Margolles, Marjetica Potrč, Tobias Putrih, Miha Štrukelj in Saša Vajd, se »vsak po svoje ukvarjajo z vprašanji spomina kot kolektivne in individualne izkušnje, kot stvari občutenja in racionalizacije, kot dejstva in čustvenega impulza, kot zaznamka, zapisa, selekcije, interpretacije, hranjenja in pisanja zgodb«.

Ob tem so o prihodnjih izzivih in potencialih Cukrarne spregovorili vodja galerije Ravnikar Gallery Space Piera Ravnikar, Rebeka Vidrih z oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kustos Galerije Božidar Jakac Miha Colner, direktorica in producentka zavoda Exodos Ljubljana Nataša Zavolovšek ter koreografinja Mateja Bučar.