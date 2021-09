Prostori umetnosti in prostori potrošnje

V nadaljevanju preberite:



Te dni se na Gosposki ulici v Ljubljani pod okriljem umetnostne galerije Ravnikar Gallery Space in v sodelovanju z ZRC SAZU odpira nov projektni prostor, ki bo prek razstav umetnic in umetnikov najmlajše generacije tematiziral vprašanja prostora. S samostojno razstavo Predlog serviranja se v R Spaceu prva predstavila Janja Kosi (1994). Kot je poudarila ustanoviteljica in vodja galerije Piera Ravnikar, se program posveča predvsem zastopanosti in predstavitvi uveljavljenih slikarjev srednje generacije, projekt R Space pa je »priložnost za preusmeritev pozornosti tudi na generacijo, rojeno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Gre za mlade ustvarjalke in ustvarjalce na razcepu poti; niso več na fakulteti, niso pa se še uveljavili ali izoblikovali kot umetnice in umetniki. Z novim projektnim prostorom jim želimo pomagati na tej poti, jim omogočiti prostor za eksperimentiranje tako v vsebini kot formatu, prostor za nadaljnjo rast in nadgradnjo njihovih umetnostnih praks.«