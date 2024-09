Risba kot demokratična dedinja baročnih konceptov

V nadaljevanju preberite:

V mednarodnem prostoru je risba v šestdesetih letih preteklega stoletja prvič – z izjemo obdobja italijanske renesanse – izrazito pridobila umetniško vrednost in pomembnost ter se dokončno uveljavila kot avtonomni medij, enakovreden drugim oblikam vizualnega izražanja, je poudarila Tina Konec. »Nanjo je močno vplival konceptualizem, zlasti njegovo postavljanje ideje pred izvedbo. Številni umetniki so prav skozi risbo raziskovali nove umetniške in avtorske izraze ter ustvarjali vizualne učinke. To se je pokazalo tudi v aktualni razstavni dejavnosti. V newyorški MoMI so že leta 1976 pripravili prvo veliko pregledno razstavo, posvečeno izključno risbi, od takrat so redno organizirali mednarodne pregledne risarske razstave.«