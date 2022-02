Tokrat v znamenju žensk

V nadaljevanju preberite:

V svetu umetniške produkcije so bile ženske v vsej zgodovini v izrazito podrejenem položaju. Položaj se počasi vendarle spreminja, galerije in muzeji so začeli pospešeno preučevati ter vrednotiti opuse umetnic iz različnih zgodovinskih obdobij ter v svoje zbirke uvrščati dela sodobnih umetnic. Letošnji Beneški bienale bo nedvomno prava prelomnica na tem področju, zlasti ker gre za eno od največjih in najvplivnejših umetniških manifestacij na svetu. Od 213 umetnikov in umetnic bo v Benetkah le 21 takšnih, ki se deklarirajo za moške.