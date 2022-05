Umetnik, ki prihaja nepovabljen

V nadaljevanju preberite:

Genij ali vandal? je vprašanje, ki ga o skrivnostnem, a prepoznavnem britanskem uličnem umet­niku Banksyju zastavlja potujoča razstava, ki je do 4. septembra na ogled v kongresnem centru Alfândega v drugem največjem portugalskem mestu Porto. Razstavljenih je več kot sedemdeset njegovih del, vsa so iz zasebnih zbirk z vsega sveta.

Kuriral jo je Rus Aleksander Načkebija. »Banksy, to je protest, kajne? Potrošništvo, vojna, militarizem, politika. Na ulicah smo fotografirali Banksyjeva dela, mnogih ni več, saj so bila prekrita ali razrezana. Vsakič, ko se kje pojavi Banksy, tja pošljemo fotografa, da posname fotografije, in jih vključimo na razstavo,« je povedal. »Ne bi hotel biti človek, ki govori ljudem, da čarovnik ne obstaja, ne? Dejstvo, da Banksyjeva identiteta ni znana, je velik del njegove ­zapuščine.«