V nadaljevanju preberite:

Slovenski trg umetnin v resnici ne obstaja – to ni le mnenje, ampak izkušnja, o kateri že dolga leta govorijo vsi, ki so kakor koli vpleteni v ta ris. V pogovorih se omenjajo najrazličnejši dejavniki, nizka kupna moč, netransparent­nost, pomanjkanje tradicije zasebnih galerij kot povezovalnega člena med umetniki in zbiratelji, galeristična etika, kulturna politika, davčne olajšave … Slovenski umetnostni trg je območje kontrastov.