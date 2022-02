Ustvarjalnost brez vsiljenih receptur

V nadaljevanju preberite:

»Znanost je triumfirala, postavila je svoje metode, vzorce mišljenja in obnašanja, ki so se nato preselili tudi na polje umetnosti,« je dejal Dušan Kirbiš, dobitnik nagrade Prešernovega sklada za razstavo O izvoru ­podob v Galeriji mesta Ptuj. Po njegovih besedah so ob tem sodobni mediji, najprej televizija in video, nato še internet, temeljno prispevali k temu, da se je umetnost večinoma poskušala etablirati z glamurjem, trivialnimi prijemi, šovom, manipulacijami, vse tja do famoznega Banksyja, ki je danes ena od glavnih vizualnih medijskih zvezd, da ne omenjamo misteriozne manipulativnosti žetonov NFT.