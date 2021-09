V Stari elektrarni podelili nagradi gibanica

Nagrado Gibanice 221 po presoji strokovne žirije je prejel Jan Rozman za Predmetenje v produkciji Emanata in koprodukciji Plesnega teatra Ljubljana.

»Delamo na področju, ki je v zadnjem desetletju doživelo tako turbulentne pretrese, da bi si nagrado zaslužili vsi, ki sodobni ples še ustvarjajo, mislijo, zagovarjajo in skušajo od vsega tega tudi preživeti. Spričo razmer nihče od nas ne more računati na vidnejše premike na področju karierne dinamike. Naša motivacija je od drugje, plesno delo opravljamo, ker verjamemo v sodobni ples in nimamo izbire. To preprosto moramo početi in verjamemo, da naša kultura in družba tovrstno umetnost potrebujeta.«



Maja Delak, Tina Valentan, Rok Vevar , komisija za nagrade Ksenije Hribar 2021 v nagovoru na uvodu v letošnji bienale

Na zaključku bienala, ki je med 15. in 18. septembrom ponudil devet tako formativno kot tematsko raznolikih sodobnoplesnih stvaritev in razgrnil živahnost slovenske sodobnoplesne produkcije, so v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana podelili nagradi za najboljšo predstavo po izboru občinstva in najboljšo predstavo po izboru strokovne žirije.Za nagradi so se potegovale predstave:EN-KNAP Group: OdvečniProdukcija: Zavod EN-KNAP: SineProdukcija: Mesto ženskKoprodukcija: Bunker / Stara mestna elektrarna – Elektro LjubljanaAlien Express: »Neodpovedan« letProdukcija: Center urbane kulture Kino Šiška, Exodos Ljubljana: Fent cua / Medtem ko smo čakaliProdukcija: EmanatKoprodukcija: Antic Teatre, Espai de creació, Barcelona l'Estruch – Espai de creació de les arts en viu, Sabadell Festival Escena Poblenou, Barcelona: PredmetenjeProdukcija: EmanatKoprodukcija: Plesni Teater Ljubljana: Ni mogoče čakati zamanProdukcija in koprodukcija: Gledališče Glej in Pekinpah ter Leja Jurišić: Jata izkušenih pticProdukcija: Odprti predali – zavod za sodobne interdisciplinarne procese KranjKoprodukcija: Zavod Carnica (Layerjeva hiša), Ljudska univerza Kranj, Prešernovo gledališče Kranj: SongProdukcija: ELIAS 2069, Mercedes KleinKoprodukcija: Pekinpah, Center kulture Španski borci / EN-KNAP, Platform 0090 Antwerpen, Center urbane kulture Kino Šiška in Nomad Dance Academy / CoFestival: Izumitelj na ZemljiProdukcija: Anton Podbevšek TeaterStrokovno žirijo so sestavljale, direktorica Lithuanian Dance Information Centre, New Baltic Dance Festival, Culture Platform in festivala ConTempo (Litva);, umetniška vodja festivala Moving in November (Finska) ter, vodja festivala Ganz novi festival, producentka in kuratorka na področju uprizoritvenih umetnosti (Hrvaška).Strokovna žirija je zapisala, da Predmetenje nagrado dobi za »poezijo, humor, izvedbeno kakovost, domiselnost, igrivost, lahkotnost, povezljivost, toplino, preprostost in vodo«.Nagrado Gibanice 2021 po izboru občinstva pa so podelili prostovoljci letošnjega bienala. Prejela jo je Ajda Tomazin za predstavo Jata izkušenih ptic v produkciji Odprtih predalov – zavoda za sodobne interdisciplinarne procese Kranj in koprodukciji Zavoda Carnica (Layerjeva hiša), Ljudske univerze Kranj ter Prešernovega gledališča Kranj.