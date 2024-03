V večnosti ujeta čustva

V nadaljevanju preberite:

Do 8. marca je v Galeriji Photon v Ljubljani na ogled razstava znanega srbskega fotografa, Dragana Teodorovića - Zeka Bilo je to neko lepše i srećnije vreme (To so bili neki lepši in srečnejši časi), kot se imenuje tudi njegova monografija. Z avtorjem smo se pogovarjali o nostalgiji, Emirju Kusturici, rock fotografiji in občinstvu.