Velika nagrada 34. grafičnega bienala Johannesu Paulu Raetherju

Veliko nagrado 34. grafičnega bienala Ljubljana je prejel Johannes Paul Raether. Nagrado za raziskovalno rezidenco je žirija namenila Mariu Muju, ki je tudi prejemnik nagrade občinstva, posebno omembo pa je namenila BCAA Systems. Dobitnike nagrad so razglasili nocoj s prenosom v živo na Facebook strani Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

V Berlinu živeči Johannes Paul Raether je veliko nagrado bienala prejel za instalacijo Protekto.x.x 5.5.5.1 Precipitation. Instalacija pretresa odnos med človeškim telesom in zasloni ter obravnava materialnost, procese izdelave, pa tudi prizorišča produkcije sodobnih informacijskih tehnologij, piše na spletni strani bienala.

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, Raether v svojih kiparskih delih uporablja vsakdanje ikonične potrošniške izdelke kot relikvije daljne preteklosti. Delo je v sozvočju z naraščajočo kolektivno potrebo, da se s tesnobo glede prihodnosti soočimo preko kolektivnih ritualov in preroških glasov tehno šamanističnega izvora.

Mario Mu, vizualni umetnik in režiser, ki živi v Berlinu, je nagrajen za video Prizorišča srečevanja, Pt. 2. Zgodba, ki je zasnovana na podlagi serije resničnih dogodkov na zunanji meji EU, se dogaja med gradnjo večrazponskega kabelskega mostu na vzhodni jadranski obali Balkanskega polotoka.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da nas Mu po navdihu resničnih dogodkov popelje skozi računalniško generirane pokrajine in morske podobe, ki jim sledijo dialogi nevidnih protagonistov. Pripoved in zvočna kulisa ustvarjata atmosferičen in breztežnostni občutek z vsakdanjimi pogovori, ki se implicitno dotikajo sodobnih delovnih pogojev.

BCAA system je večfunkcionalni kolektiv, ki obstaja na mejah sodobne alternativne glasbe, umetnosti in teorije. Na bienalu se predstavlja s filmom in instalacijo No Blade of Grass. »Na meji mockumentarca, spekulativne fikcije in umetnosti performansa No Blade of Grass z izraznimi sredstvi dizajna (ne le) videoiger raziskuje potencial skupnega delovanja v prostoru, da bi s tem zanetil kolektivno domišljijo, ki bi lahko privedla tudi do resničnih družbenih sprememb,« piše na spletni strani bienala.

Žirija pa je ob posebni omembi med drugim zapisala, da BCAA Systems, mlada večplastna platforma, deluje na meji klubske kulture, vizualne umetnosti in aktivizma.

Mednarodno žirija 34. grafičnega bienala Ljubljana so sestavljali Lovro Japundžić (Hrvaška), Jen Kratochvil (Češka), Sam Lackey (Združeno kraljestvo) in Poka-Yio (Grčija).

Letošnji bienale je pod okriljem Mednarodnega grafičnega likovnega centra potekal od 10. septembra. Organizatorji so k projektu oziroma sestavljanju zgodbe o Iskra Delti, ki deluje kot fiktivna, virtualna entiteta, povabili ustvarjalce, ki uporabljajo moč fikcije, spekulativnega oblikovanja, igranja fantazijskih vlog in iger, spleta, popa in nastajajočih tehnologij.

Zadnji bienalski vikend bo sicer prinesel še predstavitve projektov Aleksandre Domanović, Lawrencea Leka, Marka Peljhana in umetniškega dvojca Nascent ter se končal z nedeljskim maratonskim vodstvom.