Velika nagrada grafičnega bienala palestinski umetnici Noor Abed

Umetnica Noor Abed je dobitnica velike nagrade 36. grafičnega bienala Ljubljana. Žirija ji jo je podelila zaradi obravnavanja in utelešanja koreografskih vprašanj in feminilnih umestitev v kontekstu trenutnega družbenega in političnega razvoja, so sporočili z bienala. Nagrado so podelili na petkovem odprtju bienala.

Kot piše v utemeljitvi, umetnica s pomočjo palice kot metode za samoobrambo, ki razširi telo, spretno izpostavi tezo, da je samo izvajanje lahko preživetvena metoda.

»Z navdušenjem pozdravljamo njeno bodočo predstavitev novega (so)naročenega dela, s katerim bo lahko še nadalje širila svojo izvirno prakso in še naprej razvijala izkušnje občestvenega čustvovanja kot orodja za izgradnjo in vzdrževanje skupnosti,« je še zapisala mednarodna žirija letošnjega bienala, ki so jo sestavljali Tia Čiček kot predsednica ter Kevser Güler, Albertine Kopp, Francesco Manacorda in Apolonija Šušteršič.

Noor Abed se v svoji praksi ukvarja z vlogo estetike v uprizarjanju obreda in z uprizoritvijo kot metodo preživetja. Proučuje, kako se ideologija uteleša v gibanju v kontekstu družbene koreografije. Posebej se osredotoča na odnos med gibanjem in uporom, na vlogo kolektivnega ritmičnega gibanja in na potencialni vpliv, ki ga skupna občutja lahko imajo na ustvarjanje in ohranjanje skupnosti.

Njeno delo na 36. grafičnem bienalu Ljubljana so navdihnili tradicionalni palestinski plesi. Po navdihu koreografskih zapisov, risb, ki označujejo gibanje, je avtorica ustvarila serijo risb, ki beležijo gibanje palice.

Na petkovem odprtju bienala so razglasili še dobitnika nagrade za raziskovalno rezidenco in posebne omembe. Prvo je prejelo delo Gabi Dao z naslovom Sladka kri v stoječih vodah. To obsega eksperimentalni znanstvenofantastični film, v katerem je predstavljena družina Angelov, humanoidnih kiborgov, ki naseljujejo planet, ki je nadomestil Zemljo.

Umetnica je ustvarila fiktivno pripoved, da bi razširila razumevanje nenormativnih načinov ustvarjanja sorodstvenih vezi med ljudmi in več-kot-ljudmi. Ta temelji na znanstveni fantastiki in življenjskem ciklu komarja, piše v utemeljitvi.

Maria Arnal FOTO: Urška Boljkovac/arhiv MGLC

S posebno omembo pa je žirija izpostavila katalonsko pevko, skladateljico in eksperimentalno umetnico Mario Arnal. Njen prispevek k bienalu je serija pesmi, specifično narejenih za otvoritveni obred razstave in za prvo pot obiskovalcev po različnih prizoriščih. Kot so še pojasnili organizatorji, je umetnica z uporabo tradicionalne iberske glasbe z avantgardnimi pop in elektronskimi elementi razvila tehniko, ki ji omogoča, da o pesmi razmišlja tako, kot bi mi razmišljali o sebi in razumeli svojo identiteto in mesto v svetu.

Mednarodni grafični bienale Ljubljana v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra v letošnji, 36. izdaji poteka pod naslovom Orakelj: O domišljiji in svobodi. Umetniška vodja in kuratorka Chus Martinez je koncept prireditve, ki bo trajala do 12. oktobra, navezala na orakelj v smislu antičnega poimenovanja kraja, kjer se srečamo s prihodnostjo.