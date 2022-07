Vsi potrebujejo umetnost

V nadaljevanju preberite:

Everybody Needs Art (ENA) je hibridna organizacija s tremi razstavnimi prostori v Budimpešti, aktivni pa so na vseh koncih sveta. »Od Budimpešte do Tokia,« pravi njen vodja Peter Bencze, ki je tokrat pripravil razstavo v mariborskem UGM Studiu s precej kompleksnim naslovom Eklektični poizkus dokončati torzo v moji glavi. No, naslov vas ne sme odvrniti od obiska, nenazadnje so predstavljena tudi dela legendarne Mare Oláh Omare. Ki je bila res Rominja, vendar tudi veliko več kot to. »Mislim, da je vizualna umetnost v primerjavi z glasbo, filmom ali gledališčem izrazito marginalizirana, zato je prva naloga kustosov in galeristov, da jo poskušajo integrirati v vsakdanje življenje slehernika. Naša galerijska mreža organizira razstave na najrazličnejših prizoriščih, od ulic, trgov, parkov, gozdov in plaž do, če se ponudi priložnost, javnih stranišč. Kar pa seveda ne pomeni, da se izogibamo klasičnim galerijskim prostorom, prav nasprotno, zelo veseli smo, če nas povabijo,« je dejal.