Ženske v mitološkem in arheološkem kontekstu

Zgodbe žensk in njihovega družbenega pozicioniranja so ­danes pogosta tema razstav, medinstitucionalni projekt Ženske zgodbe pa razkriva tematiko v drugačnem,­ delno mitološkem, delno arheološkem in delno zgodovinskem kontekstu. Razstavo, ki bo na ogled v različnih slovenskih mestih, je pripravilo deset pokrajinskih muzejev, do 31. januarja je na ogled v Miheličevi galeriji na Ptuju.