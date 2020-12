Kocerod bo odpadke tudi zbiral

1,5

milijona evrov potrebujejo v treh letih za posodobitev opreme



Večina opreme je dotrajane

Odpadki na Koroškem. INFOGRAFIKA: Delo



Nova kotlarna v Slovenj Gradcu

10,2

milijona evrov prihodkov je lani ustvarilo Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec

Slovenj Gradec – Družba Kocerod, regijski center za ravnanje z odpadki, naj bi od petih koroških javnih komunalnih podjetij prevzela zbiranje in odvoz odpadkov. Pred skorajšnjim prenosom dejavnosti se je zataknilo pri prenosu opreme in kadrov. Če koroške občine, ustanoviteljice Koceroda, v prihodnjih dneh ne bodo rešile vprašanj, sprememb po novem letu še ne bo.Ivan Plevnik, direktor družbe Kocerod, je povedal, da bodo prevzeli 65 zaposlenih, ki v vseh komunalnih podjetjih (Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi, Prevalje, Ravne na Koroškem) zbirajo in odvažajo odpadke. Večina delavcev bo s prehodom na Kocerod in poenotenjem sistema pridobila, saj so zdaj za enako delo različno plačani.Javna komunalna podjetja so se strinjala, tako pravi Plevnik, da se na Kocerod prenese tehnični in strokovni kader, brez režijskih delavcev, a nekatera po novem vztrajajo pri prenosu vseh zaposlenih.Zatika se tudi pri opremi. Nekatera podjetja imajo zelo dobro opremo, druga izrabljeno, tretja so jo kupila na lizing. »Najslabše je v Dravski dolini, kjer je oprema amortizirana,« pravi Plevnik in dodaja, da so smetarska vozila in druga oprema poleg delavcev ključni za nemoteno opravljanje dejavnosti. Plevnik ocenjuje, da bi za sanacijo stanja v prihodnjih treh letih potrebovali 1,5 milijona evrov. S tem denarjem ne bi kupili le novih vozil in kontejnerjev, ampak bi jih porabili tudi za nujno digitalizacijo dejavnosti.Če občine ustanoviteljice dogovora o nerešenih vprašanjih glede režijskih delavcev in ovrednotenja osnovnih sredstev ne bodo dosegle v prihodnjih dneh, sprememb po 1. januarju ne bo. Slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je predsednik sveta ustanoviteljev Koceroda, je napovedal skorajšnje nadaljevanje pogovorov. Priprave na prenos dejavnosti potekajo že kar nekaj časa. Zadnji dve leti so občine potrebovale samo za sprejetje novega odloka o opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v regiji, s katerim so morale skladno z zakonodajo spremeniti tudi režim ločevanja odpadkov. Prebivalci Koroške so namreč edini v državi do lani spomladi ločevali odpadke na mokre in suhe ter na biološke.Prenos zbiranja in odvažanja odpadkov na Kocerod bo družbi omogočilo, da učinkoviteje reši problem kakovosti zbiranja odpadkov, ki je po koroških dolinah zelo različen.To velja tudi na naložbe. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec glede teh izstopa. Konec oktobra so na Štibuhu začeli graditi novo kotlarno na lesno biomaso. Naložba je vredna 2,6 milijona evrov, podjetje pa je zanjo pridobilo 700.000 evrov na razpisu ministrstva za infrastrukturo, 735.000 evrov bodo za naložbo prispevali sami, za preostalo pa najeli posojilo.Po naložbi, predvidoma že prihodnjo ogrevalno sezono, bo mesto vso toploto pridobivalo iz obnovljivih virov energije, in sicer 65 odstotkov z lesno biomaso, 35 odstotkov pa iz kogeneracije.Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, ki je za družbeno odgovornost prejelo nagrado Horus, je lani s 108 zaposlenimi ustvarilo 10,2 milijona evrov prihodkov.