Airbnb v Ljubljani na poti okrevanja

Številne lastnike nepremičnin, ki so zaradi hitrega zaslužka svoja stanovanja v Ljubljani oddajali prek platforme Airbnb, je epidemija prisilila, da so to dejavnost opustili. Po oceni nepremičninske strokovnjakinje Zarje Mavec se je namreč zaradi pomanjkanja tujih gostov od 60 do 70 odstotkov lastnikov stanovanj v prestolnici odločilo za dolgoročno oddajanje. Statistični podatki kažejo, da se trg Airbnb (počasi) pobira, saj so največji obisk turistov najemodajalci zaznali že letos poleti.