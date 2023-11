Bogato arheološko najdišče ob Drami

Arheološka izkopavanja pred celovito obnovo SNG Drama Ljubljana potekajo od sredine avgusta letos ob Igriški ulici, Erjavčevi in Slovenski cesti. Raziskave ob Mali Drami pa so končali že oktobra. Ob včerajšnjem obisku državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo Matevža Čelika Vidmarja, ki je odgovoren za prenovo Drame, so tudi predstavili dosedanji potek izkopavanj.

Emona je bila grajena po tradicionalnem načelu pravilnega četverokotnika z osrednjim forumom na območju sedanjih Fernatovih blokov. To antično mesto je bilo razdeljeno v sistem pravokotnih ulic, ob katerih so bile stanovanjske enote imenovane insule. Glavni cesti sta bili cardo maximus – glavni kardo, ki poteka večinoma pod Slovensko cesto – in decumanus maximus – glavni dekuman, ki poteka pod sedanjo Rimsko cesto. Izkopavanja ob Drami potekajo ravno v neposredni bližini foruma in glavne vpadnice v Emono – glavnega karda. Na območju ob Mali Drami so temeljito raziskali del dobro ohranjene insule XVIII in dekuman J. Odkrili so zelo dobro ohranjene arheološke ostaline, od 1. stoletja našega štetja do konca 4. stoletja.

Arheologi so presenečeni nad številnimi najdbami iz obdobja Emone. FOTO: Črt Piksi/Delo

Izkopavanja potekajo po načrtih

Ob obisku arheoloških izkopavanj pri ljubljanski Drami je Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, je povedal, da so zelo veseli vseh najdb v okolici Drame, kar potrjuje pravilnost odločitve, da se celotno območje temeljito razišče. »Še posebno pa smo veseli, da arheološka dela potekajo po načrtu in da lahko načrtujemo tudi naslednje faze prenove gledališča. Poleti prihodnje leto se bo tu odprlo pravo gradbišče in nadaljevala prenova Drame. Kot veste, se bo Drama konec letošnje sezone preselila na Litostrojsko cesto 56. Veseli smo, da smo Drami zagotovili primerne prostore tudi za čas trajanja prenove. Tako bo vrhunska gledališka produkcija potekala tudi med prenovo. Obiskovalci Drame pa bodo deležni skoraj enakega programa na enaki ravni kot do zdaj.«

Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana, je povedala, da so »vsi v Drami vznemirjeni in navdušeni, ker okoli nas potekajo taka pomembna arheološka dela. Veseli smo, ko ugotavljamo, na kako zanimivem delu Emone stoji Drama. Vemo, da bo to pomembno pripomoglo k temu, da bomo vedeli, kaj se je nekoč tu dogajalo in kako je takrat tu potekalo življenje.«

Antično talno ogrevanje

Po besedah Maje Lavrič, vodje arheoloških izkopavanj na območju Drame, so izkopavanja začeli ob Mali Drami in jih oktobra tudi končali. Dokumentirali so vse rimske faze, od tiste najmlajše vojaške faze do emonskega nasutja in potem vse gradbene faze do konca četrtega stoletja. Tam so našli hipokavst s konca 4. stoletja, to je bil način talnega gretja, ki so ga imeli v premožnejših poslopjih. Tla so bila postavljena na stebričkih, peč pa je bila pod ogrevanim prostorom. Na drugi strani Drame pa so našli votle zidake, kar pomeni, da so tam tudi ogrevali stene, vendar niso bili na prvotnem kraju, temveč razmetani naokoli.

»Med izkopavanji smo našli zelo lepe drobne najdbe. Od fibule, različnih novcev, lončne in steklene posodice, prstan ter celo žeton za družabne igre. Tam so bile tudi štiri steklarske peči, okoli njih pa smo našli več kot štiristo bakrenih novcev male vrednosti. V globljih plasteh iz drugega in prvega stoletja smo našli preproste tlake in preproste omete, do emonskega nasutja, ki je bil temelj pri nastajanju mesta.«

Z izkopavanji bodo končali do naslednjega poletja. FOTO: Črt Piksi/Delo

Lavričeva je za Delo pojasnila, da vse najdbe ob Drami odstranijo in shranijo, za zdaj pa se še niso odločili, da bi jih pustil in situ, na mestu najdbe. Poleg ostankov mozaika so našli tudi zanimiv rimski zidak terkaul. Ker so jih sušili na prostem, je neka lisica v davni preteklosti v še svežo glino naredila odtis svojih šap. V izkopnem polju ob Slovenski cesti so pod novoveškim nasutjem na 0,80 metra globine našli dobro ohranjene rimske ostaline. Tudi tam so odkrili ostanke talnega gretja – stebričkov in plošč. S prenovo v 4. stoletju pa so poškodovali spodnje estrihe, med njimi tudi preprost talni mozaik. Mozaik sestavljajo črna polja s črnimi in belimi trakovi, z motivom črno-belih trikotnikov.

Kar 1400 najdenih predmetov

Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, je povedal, da njihov muzej skrbi za izkopano premično dediščino, ki so jo našli tam in seveda tudi drugod po Ljubljani. »Dobro sodelujemo tudi s Centrom za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki opravlja izkopavanja. Predmeti, ki so najdeni, gredo takoj naprej v obdelavo. Na Letališki cesti pa imamo poseben prostor, kje obdelujemo te predmete. Tam imamo s tega najdišča že več kot 1400 različnih predmetov, od gradbenega materiala do osebnih predmetov in različne posode. Najdena oljenka s podobo nasmejane gledališke maske v bližini Drame je na neki simbolni ravni izraz veselja, da se Drama končno prenavlja.«