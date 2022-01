Brezplačno parkiranje tudi za potnike z vlakom

V nadaljevanju preberite:

Po uspešnem testiranju sistema so v garažni hiši v Grosupljem kot prvi v državi uvedli sistem parkiranja s kartico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). Ta omogoča brezplačno parkiranje in nadaljevanje poti z vsemi javnimi prevoznimi sredstvi. Do zdaj je bila storitev v parkirni hiši P+R (parkiraj in se pelji) omogočena le imetnikom kartice urbana za vožnje z mestnim avtobusom LPP 3G, od zdaj to storitev lahko uporabljajo tudi potniki, ki se vozijo z vlaki.