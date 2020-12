Splav je del življenja in tako je vso človeško zgodovino

Medtem ko je svobodno odločanje o rojstvu otrok pri nas od leta 1974 ustavna pravica, 41 odstotkov žensk po svetu danes še vedno živi pod restriktivnimi zakoni, ko gre za pravico do splava.

V nadaljevanju preberite:»Želim si, da objav­ljena pričevanja in knjiga pripo­morejo k temu, da si bomo o splavu upali spregovoriti na glas in ga privzeti kot družbeno dejstvo,« je v knjigi Moja odločitev : pričevanja, pravice in predsodki o splavu zapisala sociologinja in antropologinja Nika Kovač, ki vodi Inštitut 8. marec.To je ogromno število. V gibanjih na Irskem, ki so se borila za liberalizacijo zakonodaje o splavu, so mi govorili zgodbe o družinah, ki so devet mesecev čakale na to, kaj bo prinesla rizična nosečnost, zato so s strahom čakali na porod. To so zgodbe žensk, ki po spletu naročajo tablete za splav, a ne vejo, kako jih uporabiti in kaj zares dobijo. To so zgodbe žensk o hudih zapletih pri porodu in to so zgodbe žensk, ki skrivajo pred vsemi, da so opravile splav. To so zgodbe o medicinskih sestrah, ki na skrivaj pomagajo opraviti splav in jih je strah, da bodo zaprte ali ob službo. Vse to so hude stiske in strah. In vse to so pričevanja pri 40 odstotkih žensk. Toda to ne pomeni, da splava ne bodo opravile.