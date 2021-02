Denar dobrodošel, vendar pozno in (pre)malo

Sklepna misel nekaterih predstavnikov občin glede nedavno objavljenega javnega razpisa za državno sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole je, da so lokalne skupnosti v zadnjih letih za tovrstno gradnjo namenile veliko občinskega denarja in jo brez pomoči države tudi uspešno končale. Temu pritrjujejo v združenju Skupnost občin Slovenije, saj so občine v zadnjih treh letih v gradnjo vrtcev in osnovnih šol vložile skoraj 280 milijonov evrov. Letos in v prihodnjih treh letih bo iz državnega proračuna občinam na voljo 43 milijonov evrov.



Po besedah Jasmine Vidmar, generalne sekretarke Skupnosti občin Slovenije (SOS), so predstavniki šolskega ministrstva na lanskem sestanku postregli s podatkom o investicijskih potrebah občin. Teh je bilo s področja naložb v vrtce za 60 milijonov evrov in za 117 milijonov evrov v osnovne šole, pri čemer so izločili 65 projektov za energetsko sanacijo v vrednosti 38 milijonov evrov. V podatke takrat niso všteli potreb s področja vzgoje in izobraževanja na območju ljubljanske občine. Šolsko ministrstvo je tako lani tudi ocenilo, da bi za vse projekte v državi brez Ljubljane potrebovali vsaj 215 milijonov evrov, skupaj z Mestno občino Ljubljana pa dobrih 265 milijonov evrov.