Dotrajana, potratna in konstrukcijsko neodporna objekta

Vlada je med državne razvojne programe do leta 2024 uvrstila tudi prenovo leta 1976 zgrajenih objektov na Dunajski 104 in Kardeljevi ploščadi 1. V njih pretežno delujejo javni zavodi, od zavoda za šolstvo do fakultete za družbene vede, med uporabniki pa je tudi edina mednarodna organizacija s sedežem v Sloveniji – Mednarodni center za promocijo podjetij ICPE. Na dobrih osem milijonov evrov (z DDV) ocenjena naložba naj bi s pripravo dokumentacije stekla še letos.