Država bo gradila moški zapor, ženski bo še malo počakal

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je nedavno razkrila, da je pogodba za novi zapor v ljubljanskih Dobrunjah že podpisana in da se bo gradnja začela še ta mesec, končana pa predvidoma leta 2025. Ministrica pa ni povedala, da se zatika pri gradnji dotrajanega ženskega zapora na grajskem griču Pungrt na Igu. Razpis za izvajalca del bodo namreč morali ponoviti. Zanimalo nas je, koliko je pri nas vseh zaprtih oseb, kakšne so zmogljivosti zaporov in kje se zapleta pri gradnji ženskega zapora na Igu.