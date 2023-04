Država in občina Domžale načrtujeta novi dom na Rodici

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dom upokojencev Domžale, ki so ga zgradili pred skoraj pol stoletja, je dotrajan in premajhen. Postal je pretesen za vse tiste domžalske občane, ki bi si želeli jesen življenja preživeti pod budnim očesom domskega osebja. Ker država doma v samem središču Domžal ne namerava več obnavljati, saj bi temeljita adaptacija objekta stala okoli 9,5 milijona evrov, zdaj skupaj z občino in vodstvom doma načrtujejo novogradnjo.

Dom upokojencev v Domžalah so zgradili leta 1977.FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Dom bi lahko postavili na občinskih zemljiščih na Rodici, zato je občinski svet lani sprejel sklep o menjavi zemljišč. Torej, občina bi državi, ki je ustanoviteljica tega javnega socialnovarstvenega zavoda, predala v last in posest pet parcel (1684, 1686, 1687, 1688 in 1689; vse katastrska občina Domžale), v zameno pa bi dobila zemljišče doma upokojencev, prostega morebitnih bremen, objektov in oseb.

»Podrobno smo seznanjeni s problematiko v domžalskem domu. Tako z vodstvom doma kot z občino Domžale smo se že povezali na delovnih sestankih v iskanju možnih rešitev. O načinu reševanja problematike se bomo dogovorili v prihodnje, ko bomo določili tudi časovnico izvedbe projekta in oceno višine investicije. Nadaljevanje pogovorov je predvideno konec tega meseca,« so za Delo povedali na ministrstvu za solidarno prihodnost.

Dotrajani objekt je premajhen za vse, ki si želijo domske oskrbe. Adaptacija zaradi visokih stroškov in različnih omejitev ni smiselna. Vodstvo doma beleži več kot 1500 prošenj za sprejem.

Novi dom bi obsegal splošno enoto, enoto za stanovalce z demenco in drugimi sorodnimi stanji in začasno enoto, ki bi jo lahko uporabljali kot rdečo cono. V skladu z idejno zasnovo projekta je predvideno 52 enoposteljnih in 52 dvoposteljnih sob, šest apartmajev in dementni oddelek z dvanajstimi posteljami ter oddelek z dvanajstimi posteljami za gluhoneme. Na območju domžalske občine je na voljo 270 mest v domovih za starejše, toda v skladu z normativi bi bilo treba zagotoviti vsaj 324 postelj.

Dom upokojencev so zgradili leta 1977 in lahko sprejme 170 ljudi. V 46 letih delovanja so ga delno in sproti obnavljali. Pesti jih pomanjkanje prostora predvsem za obolele za demenco in s sorodnimi stanji. Bivalni, oskrbni prostori za druženje in sobe ne ustrezajo novim standardom, sprejetim leta 2021 s pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Tudi kopalnice niso oblikovane v skladu z zahtevami sodobnega časa in potreb uporabnikov. Morebitna adaptacija obstoječega doma je ocenjena na okoli 9,5 milijona evrov in bi zahtevala korenite posege v sedanji objekt in pripadajoči prostor, poleg tega bi morali krčiti tudi dragocene zelene površine, ki stanovalcem pomenijo veliko. Po statični presoji nadgradnja objekta ni možna.

V domu imajo vgrajeno dvigalo za gibalno ovirane, težave pa jim povzročajo ozki hodniki. »Dom arhitekturno ni prilagojen današnjim standardom za gibalno ovirane osebe,« je povedala direktorica doma upokojencev Nataša Zalokar. V domu trenutno nimajo prostih zmogljivosti za sprejem novih stanovalcev. Imajo več kot 1500 prošenj za sprejem, ki pa vse niso aktualne, saj posamezniki zaradi dolgih čakalnih vrst oddajo vlogo, čeprav v tistem trenutku namestitve še ne potrebujejo. Marca lani je bilo takih vlog »na zalogo« 977, od tega 250 aktualnih prošenj, pri čemer ni bilo niti enega razpoložljivega prostega mesta. Za povrh se srečujejo še s pomanjkanjem kadra.

Dom pesti pomanjkanje prostora za obolele za demenco in s sorodnimi stanji. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Iščejo predvsem kader zdravstvene nege, trenutno imajo odprte razpise za diplomirane medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege in bolničarje negovalce. Po besedah Zalokarjeve vse odhode zdravstvenega osebja težko nadomestijo, zato se jim razpisi ponavljajo.

Na naše vprašanje, kako bi lahko novogradnja doma za starejše v Moravčah, ki bo nekoč, ko jo bodo zgradili, postala enota domžalskega doma upokojencev, prispevala k odpravi prostorskih težav, je Zalokarjeva odgovorila, da je za gradnjo potrjen investicijski program.

Poleg institucionalnega varstva za starejše osebe z demenco in sorodnimi stanji bo v moravški enoti še dnevno varstvo, namenjeno posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno, mogoče pa bodo tudi začasne namestitve za tiste posameznike, ki potrebujejo varstvo in oskrbo, kadar jim začasno nista zagotovljena, ali pa potrebujejo začasno namestitev zaradi nenadno spremenjenih okoliščin ali zdravja.