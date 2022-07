Žaljivi svetnik bi bil domžalski župan

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pod drobnogled vzela člana domžalskega občinskega sveta Mateja Oražma. V dveh ločenih postopkih je sprva ugotovila kršitev integritete, v drugem pa kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede nasprotja interesov. Kršitelj (Matej Oražem) je namreč z žaljivim komuniciranjem in nezakonitimi pritiski na članico občinskega nadzornega posegel v samostojnost in neodvisnost nadzornega odbora občine kot najvišjega nadzornega organa lokalne skupnosti. Oražem se je po pravnomočni ugotovitvi KPK odločil za župansko kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah. V nadaljevanju preberite, kaj Oražem napoveduje, če bo izvoljen za župana domžalske občine in kaj pravijo na Komisiji za preprečevanje korupcije.