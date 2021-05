Država namenila denar za prizidek k zavodu Cirius

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov do leta 2024 uvrstila gradnjo prizidka h kamniškemu centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Cirius. Z naložbo bodo zagotovili manjkajoče šolske in terapevtske prostore za otroke in mladostnike z gibalno oviro ter drugimi motnjami in boleznimi. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno aprila, gradbena dela pa bodo predvidoma stekla že prihodnji mesec. V kamniškem zavodu izvajajo osnovnošolski in srednješolski program. To šolsko leto se v centru izobražuje in usposablja 210 otrok in mladostnikov iz vse države, zaposlenih pa je 254.