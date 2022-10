Huda prostorska stiska v domžalski osnovni šoli

V nadaljevanju preberite:

Kljub večletnim prošnjam, moledovanju in zahtevam vodstva osnovne šole Preserje pri Radomljah, naj občina Domžale kot ustanovitelj tega javnega zavoda vendarle zagotovi dovolj prostora učenkam in učencem v tej matični osnovni šoli, so občinske strokovne službe lani izdelale le idejno zasnovo (IDZ) za prepotreben šolski prizidek. V letošnjem šolskem letu obiskujejo šolo v 37 oddelkih 904 učenci, kar je glede na prostorske normative 200 preveč. Šolski objekt, ki na zunaj kaže podobo ogromne šole, dobesedno poka po šivih. Kratkoročnih rešitev za ureditev razmer pa domžalska občina preprosto nima.