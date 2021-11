Igrišče za košarko bodo ohranili

V nadaljevanju preberite:

V trikotniku med Malenškovo, Potrčevo in kompleksom klinik na Grablovičevi je bil za garažo pred desetletji urejen vodmatski park s športnimi igrišči, otroškim igriščem in klopmi za počitek, ki zdaj večinoma razpadajo. Ohranili so se le košarkarsko igrišče in dve zunanji napravi za fitnes. Preostali asfaltirani prostor zasedajo avtomobili, travnate površine pa smeti. Bodo v vodmatski park še kdaj prišli rekreativci?