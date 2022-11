Intervencije v različnih prostorih Plečnikove hiše

V nadaljevanju preberite:

Nedavno so v Plečnikovi hiši v ljubljanskem Trnovem odprli razstavo Sicer sem samo gospodinja, ampak ne vem … Napovedali so, da bo z njo mojstrovo hišo naselila presenetljiva svežina sodobne umetnosti. Razstavo sta pripravila umetniški direktor muzeja MACRO iz Rima Luca Lo Pinto in nemški umetnik Olaf Nicolai, na ogled pa bo do 8. januarja prihodnje leto.