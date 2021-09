Invazivne rastline je težko odstraniti, tudi ob cestah

V nadaljevanju preberite:

Tujerodne invazivne rastline precej učinkovito osvajajo Slovenijo. V teh jesenskih dneh se ob pogledu na bujno cvetoče rastline zdi, da je boj proti japonskemu dresniku, kanadski in orjaški zlati rozgi, ambroziji in nedotiki obsojen na neuspeh, saj kaže, da jih praktično ni mogoče iztrebiti. Čeprav se pristojni, tako v ljubljanski občini kot tudi v državni avtocestni družbi in infrastrukturni direkciji trudijo, da bi širitev vsaj upočasnili in po prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev našli druge rešitve.