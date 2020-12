Investicijski načrt pospremile tudi solze

Po trinajstih letih načrtovanja in modrovanja je zdaj povsem jasna namera kamniške občine o gradnji prepotrebnega šolskega objekta. Novo osnovno šolo Frana Albrehta bodo začeli graditi konec tega šolskega leta. Občinski svetniki so namreč potrdili investicijski program, s čimer so pregrešno drago naložbo tudi finančno oklestili za dobre tri milijone evrov.



Šola ima veliko prostorskih, tehničnih, funkcionalnih in predvsem varnostnih pomanjkljivosti. Evakuacijski vaji v letih 2006 in 2008 sta tako pokazali, da bi bile ob potresu ali požaru smrtne žrtve in da bi bilo največ ponesrečencev na stopnišču. Zgradba nima požarnih stopnic, poleg tega ima kar štiri etaže. Skoraj 600 otrok tako preživi velik del dneva v nevarni, prenatrpani, previsoki in nefunkcionalni stavbi.