Izjemne steklene najdbe iz emonskih grobov

Sodobna Ljubljana ima tri enake glavne vpadnice v mesto, kot jih je imela rimska Emona, in sicer Tržaško, Dolenjsko in Dunajsko cesto. Ob prenovi slednje so arheologi odkrili precej grobov, v katerih je bilo veliko stekla. Izkopane steklene predmete so postavili na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana. Razstava Krhko bogastvo iz emonskih grobov je na ogled do 8. maja.

Lani poleti je terenski arheolog Marko Sraka z ekipo iz skupine Stik odkril in izkopal del severnega grobišča Emone. Sraka je že prej sodeloval pri izkopavanju rimskih grobišč na Vošnjakovi, Vidovdanski, Nazorjevi, Tržaški, Čufarjevi in Dunajski cesti ter tudi na Trgu mladinskih delovnih brigad, kjer so odkrili skoraj 400 emonskih grobov.