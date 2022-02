Jože Plečnik je sinonim za Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Zagotovo je Ljubljana mesto, ki mu je arhitekt Jože Plečnik dal velik in prepoznaven pečat. Letos mineva 150 let, odkar se je v prestolnici rodil slavni arhitekt. Počiva prav tako v Ljubljani, na Žalah, v grobu s skromnim nagrobnikom. O slovitem arhitektu in častitljivi obletnici njegovega rojstva smo se pogovarjali z Blažem Peršinom, direktorjem Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), in Ano Porok, umetnostno zgodovinarko in kustosinjo Plečnikove hiše.