Jutri razpis za 473 stanovanj, stroškovne najemnine do 972 evrov

Čeprav so predstavniki republiškega stanovanjskega sklada oktobra lani ob slovesnem odprtju soseske Novo Brdo, trenutno največjega naselja z javnimi najemnimi stanovanji pri nas, obljubili, da bodo razpis za najem 498 stanovanj objavili v začetku leta, bo ta objavljen šele jutri. Po besedah Črtomirja Remca, direktorja državnega sklada, so zamude nastale zaradi težav z epidemijo pri gradbenih izvajalcih. Za resnost prijave na razpisu morajo prijavitelji plačati 500 evrov, ob predaji ključev pa še dodatnih šest mesečnih najemnin.

Sosesko na Novem Brdu so slovesno odprli že 25.oktobra lani, prvi stanovalci pa se bodo v 473 skladovih stanovanj vselili spomladi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Jutri bomo objavili razpis za oddajo 473 javnih najemnih stanovanj v 17 blokih na Novem Brdu, 25 oskrbovanih stanovanj pa bo oddanih v posebnem razpisu skupaj s 27 oskrbovanimi stanovanji v Slovenj Gradcu. To je največje število stanovanj v okviru 2000 novih stanovanj, ki smo jih zagotovili ob 30. obletnici delovanja republiškega sklada. Dva tisoč stanovanj je trenutno še v gradnji, končana pa bodo do leta 2025,« je pojasnil Remec. Poleg tega republiški sklad javna najemna stanovanja pridobiva tudi z nakupi in najemom na trgu.

Prek javne najemne službe, ki so jo letos vzpostavili v skladu z novelo stanovanjskega zakona, načrtujejo, da bodo do leta 2025 pridobili še dodatnih tisoč stanovanj. Za razpis, ki so ga objavili januarja, vlada velik interes tudi v Ljubljani, saj želijo predvsem starejši svoja večja stanovanja oddati in bivati v oskrbovanih stanovanjih.

Državni sklad že pripravlja tudi nov stanovanjski program za obdobje od leta 2025 do leta 2035, cilj pa je zagotoviti dodatnih 10.000 javnih najemnih stanovanj. »Seveda pri tem čakamo na predloge politike glede financiranja – bodisi v obliki državnega poroštva bodisi v obliki drugih finančnih mehanizmov, kot so obveznice,« dodaja Remec.

Razpis za stanovanja na Novem Brdu od 17. februarja do 11. marca. Za resnost vloge je treba plačati 500 evrov. Sklad določil novo metodologijo izračuna stroškovnih najemnin.

Najemnine po novi metodologiji

Stanovanjski sklad bo prijave za najem stanovanj v soseski Novo Brdo zbiral od jutri, 17. februarja, pa do 11. marca, prvi izbor bo predvidoma 7. aprila. Najemnine bodo izračunane po novi metodologiji, ki so jo pred kratkim potrdil tudi nadzorniki državnega sklada in bodo znašale 8,50 evra za kvadratni meter. To pomeni, da bo treba za enosobno stanovanje odšteti 322 evrov, za štirisobno stanovanje pa do kar 972 evrov najemnine na mesec. V novi soseski je sicer na voljo 52 enosobnih stanovanj, 164 dvosobnih, 150 trisobnih in 107 štirisobnih stanovanj.

Po besedah Alenke Kern, vodje stanovanjskega sektorja na republiškem skladu, prednostne skupine ostajajo enake kot na prejšnjih razpisih, torej mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine z vzdrževanimi člani in mladi do 35. leta starosti. Prijavitelji bodo morali za resnost prijave na razpisu plačati 500 evrov. Če bodo izbrani, se bo to vštelo v varščino, če ne, pa jim bodo plačilo na skladu vrnili.

Podražitev tudi v Borovnici in Zelenem Gaju

Vrednost investicije na Novem Brdu znaša 78,67 milijona evrov. Pri izračunu nove stroškovne najemnine bodo, kot pravi šef državnega sklada Remec, uporabili novo metodologijo, po kateri bodo po novem izračunavali najemnino za vsa skladova tržna najemna stanovanja. To pomeni, da bodo najemnine zvišali tudi v bližnji soseski Zeleni gaj in v stanovanjih v Borovnici. V Zelenem gaju, kjer ima sklad 102 stanovanji, se bo najemnina s 1. januarjem prihodnje leto zvišala z zdajšnjih 6,50 evra na sedem evrov za kvadratni meter.

»V drugih statističnih regijah, kjer ima sklad stanovanja, bistvenih sprememb pri najemninah ne bo,« pravi Remec. Sicer pa so na skladu napovedali, da se prvih 60 javnih najemnih stanovanj v bodoči ljubljanski soseski v Podutiku že gradi, za drugi del naselja pa mora občina zagotoviti ustrezno infrastrukturo.