Kiparstvo je ukvarjanje z lepoto materiala

V nadaljevanju preberite:

Akademski kipar Matjaž Počivavšek je letošnji prejemnik najvišje nagrade na področju kulture Mestne občine Ljubljana, Župančičeve nagrade za življenjsko delo, predvsem zaradi sooblikovanja javnega mestnega prostora s svojimi deli. Kiparstvo je študiral v New Yorku in Parizu, kjer je živel petnajst let, preden se je vrnil v Ljubljano in začel poučevati kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost.