Kopališča v Gradcu in Zagrebu bistveno cenejša od ljubljanskih

Ljubljana z okoli 378.000 prebivalci premore zgolj javni zunanji kopališči na Kodeljevem in Koleziji. Se pa v vzhodnem delu mesta na Vevčah še ta mesec, najverjetneje 20. julija, obeta odprtje tretjega kopališča. V Športnem centru Ilirija, na katerega smo Ljubljančani čakali več kot dve desetletji, se v čofotalniku in manjšem bazenu na prostem namreč lahko kopajo samo otroci. Primerjali smo zmogljivosti in cenike javnih kopališč v Ljubljani, Gradcu in Zagrebu ter ugotovili, da so cene v naši prestolnici precej zasoljene.