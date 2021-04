Livar opustil načrt o širitvi deponije

V nadaljevanju preberite:

Po odločitvi agencije za okolje (Arso), da mora družba Livar iz Ivančne Gorice za širitev deponije livarskih odpadkov na Suhem mostu izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, so v podjetju načrt opustili. Prepričani so sicer, da deponiranje inertnih odpadkov najmanj obremenjuje okolje, v nasprotju z nenevarnimi odpadki, ki imajo lahko na okolje večji vpliv. Arso je minuli mesec izdal sklep, da je treba za razširitev deponije izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zaradi okoljskih pomislekov je Arso v začetku leta pozval družbo Livar k opredelitvi in predložitvi dokazil, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje. Vendar se livarji do izdaje sklepa Arsa v začetku marca, da morajo za naložbo pridobiti okoljevarstveno soglasje, niso odzvali.