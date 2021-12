Ljubljana dostopnejša za ljudi z oviranostmi

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki invalidskih organizacij so ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, predstavili letošnje pozitivne premike na področju pravic invalidov. Sprejete so bile tudi nekatere zakonodajne spremembe, nekatere ključne zaveze, kot so dostopnost fizičnega okolja, mobilnosti in prevoza ter informacij in komunikacij, pa še niso uresničene. Ljubljanski mestni svetniki bodo na decembrski seji razpravljali o akcijskih načrtih »Ljubljana – občina po meri invalidov« in »Starosti prijazna Ljubljana« ter za prihodnjih pet let pripravljen združeni načrt ukrepov »Ljubljana. Dostopna vsem.« S pripisom: načrt za mesto, dostopno osebam z oviranostmi in starejšim.