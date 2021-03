Ljubljana s kar dvema centroma znanosti

V nadaljevanju preberite:



Na območju med Barjansko in Riharjevo cesto ter Gradaščico naj bi do leta 2023 zaživel nov center znanosti. Projekt šolskega ministrstva je že v drugi fazi, kar pomeni, da bodo vlogo za gradbeno dovoljenje vložili do konca leta oziroma v začetku prihodnjega. Mestni svetniki bodo na seji, sklicani za 29. marca, predvidoma potrdili še zadnji dokument, in sicer dopolnjeni odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju Trnovega. Namesto najprej načrtovanih 26 milijonov bo država za stičišče znanosti, gospodarstva, izobraževanja in kulture namenila okoli 31 milijonov evrov. Kako bo deloval novi center in kdo bo dobil prostor v njem in kakšno bo financiranje?