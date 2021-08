Ljubljana za kolesarje še ni obljubljeno mesto

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanski občini se radi pohvalijo z dobrimi uvrstitvami na lestvicah do kolesarjev prijaznih mest. Kolesarji pa so pri teh ocenah bolj zadržani in opozarjajo – od posameznikov, organiziranih kolesarjev do mestnih svetnikov – na posamezne nevralgične točke in tudi sistemske napake. Na primer na rdeče intervale na semaforjih ali na neudobne prehode čez križišča.