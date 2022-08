DVK bi razmislek o preložitvi Ljubljanskega maratona

Nihče natančno ne ve, kako bodo prebivalci Ljubljane na dan predsedniških volitev, torej v nedeljo, 23. oktobra, prišli do svojih volišč. Takrat bodo namreč ulice prestolnice preplavili tekači tradicionalnega, že 26. Ljubljanskega maratona, ki v zadnjih letih, poleg domačih navdušencev, privabi na tisoče tujih tekačev. Kdo je spregledal, da se datuma volitev in maratona ujemata? Pri organizatorju maratona Timingu Ljubljana pravijo, da so datum določili takoj po lanskem maratonu. Na državni volilni komisiji pa pojasnjujejo, da so tudi v Franciji zaradi volitev preložili zelo pomembno kolesarsko dirko.

Volitve so demokratična in ustavna pravica. FOTO: Leon Vidic/Delo

Predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič je odlok o predsedniških volitvah, kjer je določen tudi datum 23. oktober, podpisala 20. julija. In očitno spregledala, da bo na ta dan v prestolnici potekal Ljubljanski maraton, zagotovo ena najbolj množičnih prireditev v Sloveniji.

Kot smo izvedeli na sedežu Državne volilne komisije (DVK), so jih iz Timinga Ljubljana, ki organizira Ljubljanski maraton, o prekrivanju dogodkov na isti dan obvestili šele pred dvema dnevoma. Na DVK so zato prireditelju MOL in Timingu Ljubljana ter vsem drugim sodelujočim pri organizaciji maratona pripravili dopis. Kot so nam povedali na komisiji, organizatorjem maratona postavljajo eno samo vprašanje: Ali so na dan predsedniških volitev ob maratonu sposobni zagotoviti občanom oziroma volilnim upravičencem nemoten, neoviran dostop do volišč.

Na Timingu Ljubljana pravijo, da je bil datum maratona določen leto dni vnaprej, da so to spregledali na Državni volilni komisiji (DVK). Ti so na drugi strani zadolženi za to, da državljanom omogočijo nemoten dostop do volišča, kar je v demokratičnih družbah ustavna pravica. Bi morali biti na volilni komisiji vendarle pozorni in pregledati najavljene dogodke ali pa imajo predsedniške volitve absolutno prednost?

Prof. dr. Saša Zagorc meni, da občanom – volilnim upravičencem zaradi maratona v Ljubljani na dan volitev ne bi bila kršena pravica do volitev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zagorc: Treba je ohraniti mirnost

Po poročanju spletnega portala Siol.net se je podobno prekrivanje datumov predsedniških volitev in kolesarske dirke Pariz–Roubaix zgodilo letos 10. aprila v Franciji. In v deželi francoske revolucije so kolesarsko dirko pač preložili za en teden. Bi morali preložiti tudi Ljubljanski maraton? Bodo zaradi omejenega gibanja v nedeljo, 23. oktobra, volitve sploh legitimne?

Za komentar smo prosili dr. Sašo Zagorca, profesorja ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti, ki pravi, da maraton po njegovem mnenju ne bi smel ogroziti legitimnosti volitev. »Volišča so odprta od sedme ure zjutraj do 19. ure zvečer. Če nas tisti dan ni doma, lahko volimo prej. Lahko volimo po pošti in podobno. Če, denimo, zaradi maratona ne moremo prečkati ceste ob enih popoldne in iti na volišče, se maraton ob 16. uri konča in imamo še vedno možnost oddati svoj glas. Sam tu ne bi povečeval napetosti, ampak ohranil mirnost. Poleg tega obstaja možnost podaljšanja časa za volitve. Vsi državljani imamo sicer pravico do ugovora glede nepravilnosti volitev. Vendar bi v tem primeru zelo težko dokazali, da nam je bilo onemogočeno voliti,« dodaja Zagorc.

Kot so nam povedali na DVK, se bojijo predvsem težav okoli večjih volišč v Ljubljani, denimo v Šiški ali za Bežigradom. Zlasti pa, kaj bi se dogajalo na volišču OMNIA, ki je univerzalno volišče Slovenije, kjer lahko volijo vsi državljani, ne glede na naslov stalnega bivališča. To volišče je bilo običajno na Gospodarskem razstavišču, lani je, denimo, tam volilo kar 5000 volivcev.

Zaradi tekačev ne morejo čez cesto

Promet v prestolnici na dan maratona vsako leto zastane. Meščani, ki stanujejo v hišah in blokih ob cesti – tekaški trasi, imajo velike težave že pri prečkanju trase, zato na predvečer maratona umikajo svoja vozila na območja, od koder je mogoč izhod iz Ljubljane.

Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana, pa pravi, da si preprosto težko predstavljajo, da bi morali maraton preložiti. »Če bi že lahko pravočasno obvestili in prepričali domače tekače, naj pridejo teč čez en teden, bi to množica tujih tekačev zelo težko sprejela,« je še dodala Železnikova.

Poziv k premisleku o preložitvi maratona

Predsednik državne volilne komisije Peter Golob je na organizatorje tekaške prireditve danes tako že naslovil dopis in predlagal sestanek s predstavniki MOL in ljubljanske upravne enote. Na njem bi se dogovorili, kako zagotoviti, da bodo volivke in volivci na predsedniških volitvah imeli neoviran dostop do volišč ves čas glasovanja, torej med 7. in 19. uro.

»Uresničevanje volilne pravice je namreč zagotovljeno z ustavo in je steber demokracije. Državna volilna komisija pa je dolžna poskrbeti za zakonito in pošteno izvedbo volitev ter vsem volivkam in volivcem zagotoviti neoviran dostop do volišč,« menijo na DVK. In dodajajo: »Če organizator ocenjuje, da to ni mogoče, predlagamo razmislek o možnosti preložitve termina maratona.« Na odziv ljubljanske občine še čakamo.